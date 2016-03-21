مهاجم الأهلي السابق لـ في الجول: نيجيريا ستفوز على مصر لهذا السبب.. وإفريقيا ستشاهد 180 دقيقة ممتعة

موسم واحد قضاه في مصر مع الأهلي لكن يتذكره مشجعي الفريق الأحمر جيدا خاصة وأن هدفه الوحيد جاء في مباراة كلاسيكية أمام الاتحاد انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-2. هنا نتحدث عن النيجيري هنري ماكينوا "ماكي".

ماكي لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا للناشئين في إسبانيا حاليا تحدث لـFilGoal.com عن مباراة منتخب مصر المرتقبة أمام نيجيريا.

وقال ماكي لـFilGoal.com: "أتوقع أن نيجيريا ستهزم مصر. اللاعبون جاهزون لإسعاد الشعب وعدم إحباطهم من جديد".

وأضاف "أيضا تولي مدرب جديد زمام الأمور في العادي يرفع معنويات اللاعبين ولذلك أرى أننا نملك الحظوظ الأوفر لتحقيق الفوز".

وتابع "لكن المنتخب المصري لديه لاعبين جيدين ويمتلكون عقلية الفوز لكن في النهاية تتدخل فيها عوامل أخرى وأتمنى أن يحالفنا الحظ في المباراتين. المباراة الأولى ستحدد شكل الثانية التي ستلعب في القاهرة".

وأتم ماكي حديثه مع FilGoal.com قائلا: " المواجهة في النهاية تجمع بين منتخبين عملاقين في القارة. أتوقع أن تشاهد إفريقيا 180 دقيقة ممتعة من كرة القدم".

منتخب مصر يستعد للرحيل إلى نيجيريا لمواجهة النسور في الـ25 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

قبل أن يستضيف منتخب مصر نظيره النيجيري في الـ29 من نفس الشهر.

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على تشاد وتنزانيا، بينما تتواجد نيجيريا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

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