محافظ أسوان يحيل مدير الإدارة التعليمية بدراو للتحقيق

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إحالة مدير الإدارة التعليمية بدراو ومدير الشئون القانونية إلى التحقيق بديوان عام المحافظة بسبب عدم الجدية فى محاسبة موظفة تغيبت عن العمل لمدة طويلة أكثر من مرة.

كما قرر اللواء مجدى حجازى مكافأة يوسف منصور موجه علوم بدراو لجهوده المتميزة فى أداء عمله ومكافأة هالة هلال وسعد محمد من العاملين بالحسابات وشئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان اليوم باللجان التى قامت بالمرور على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ومجمع مدارس الطويسة بمركز دراو.

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