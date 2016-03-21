ضياء رشوان: 30 كاتبًا ومثقفًا يشاركون فى لقاء الرئيس غدًا

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن مؤسسة الرئاسة وجهت إليه دعوة للمشاركة فى اللقاء المنتظر، غدًا الثلاثاء، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من الكتاب والمثقفين.

وأضاف نقيب الصحفيين السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدعوة شملت 30 كاتباً ومثقفاً، وأن هذا اللقاء سيكون بداية للقاءات متتالية مع قطاعات وفئات أخرى للنقاش حول الشأن العام والقضايا السياسية.

وأوضح أن هذه اللقاءات مع رئيس الجمهورية لن تنقطع خلال الفترة المقبلة، وستتناول الحديث عن الأوضاع السياسية وهذا أمر إيجابى، وتطور فى منتهى الأهمية سيكون له تداعياته على المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، عدد من المثقفين والكتاب.

- "السيسى" يلتقى الكتاب والمثقفين فى حوار مفتوح غداً الثلاثاء

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