أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضياء رشوان: 30 كاتبًا ومثقفًا يشاركون فى لقاء الرئيس غدًا

Google+ Print
ضياء رشوان: 30 كاتبًا ومثقفًا يشاركون فى لقاء الرئيس غدًا ضياء رشوان: 30 كاتبًا ومثقفًا يشاركون فى لقاء الرئيس غدًا
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن مؤسسة الرئاسة وجهت إليه دعوة للمشاركة فى اللقاء المنتظر، غدًا الثلاثاء، بين الرئيس عبد الفتاح ومجموعة من الكتاب والمثقفين.

وأضاف نقيب الصحفيين السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدعوة شملت 30 كاتباً ومثقفاً، وأن هذا اللقاء سيكون بداية للقاءات متتالية مع قطاعات وفئات أخرى للنقاش حول الشأن العام والقضايا السياسية.

وأوضح أن هذه اللقاءات مع رئيس الجمهورية لن تنقطع خلال الفترة المقبلة، وستتناول الحديث عن الأوضاع السياسية وهذا أمر إيجابى، وتطور فى منتهى الأهمية سيكون له تداعياته على المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، عدد من المثقفين والكتاب.

- "السيسى" يلتقى الكتاب والمثقفين فى حوار مفتوح غداً الثلاثاء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»