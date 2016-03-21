إحالة مدير الإدارة التعليمية بدراو للشؤون القانونية لإهماله في عمله‎

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان احالة كل من مدير الإدارة التعليمية بدراو ومدير الشئون القانونية إلى التحقيق بديوان عام المحافظة بسبب عدم الجدية فى محاسبة موظفة تغيبت عن العمل لمدة طويلة أكثر من مرة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ اليوم باللجنتين التي قامتا بالمرور على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وأيضًا مجمع مدارس الطويسة بمركز دراو يومي 17 و20 مارس الجاري، وخلال الاجتماع استمع المحافظ لرؤساء وأعضاء اللجان كلًا في تخصصه.

وأصدر العديد من القرارات منها مكافأة كل من هالة هلال لبيب وسعد محمد الأمير من العاملين بالحسابات وشئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وأيضًا ليوسف منصور ابو سيف موجه مادة العلوم بدراو لجهودهم المتميزة فى أداء عملهم على الوجه الأكمل.

بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطب صناعي أمام مجمع مدارس الطويسة لحماية أرواح وسلامة الطلاب والعاملين لوقع مبنى المجمع على منحنى جانبي بالطريق الفرعي للمنطقة.

وأكد مجدي حجازي، على أن هذه اللجان تسعى لمكافحة الفساد من خلال توجيه ضربات شاملة لكافة المواقع الخدمية بتحويل دفة وأسلوب العمل والرقابة في المحافظة لتحسين مستوى الأداء الخدمي للمواطن البسيط بعيدًا عن الشعارات الرنانة.

وأشار إلى ضرورة إبلاغه بشكل شخصي وفوري عند إكتشاف أي مخالفات وخاصة المالية منها، والتي تستحق تحويلها للنيابة الإدارية أو العامة أو الشئون القانونية بالمحافظة لسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث يعتبر عمل لجان المحافظ هو مسح فعلى للدولة العميقة للوقوف على أسباب القصور والإهمال ومعالجتها أولًا بأول، ولا سيما أنه سيتم وضع تقرير اللجنة في سجل المدير المسئول أو المختصين عن الجهة ليكون ذلك ضمن قواعد التقييم له عند ترشحه لوظيفة أعلى أو إعداد التقارير السرية أو الإعارة أو التثبيت، ووجه حجازى شكره لرؤساء وأعضاء اللجان للجدية والدقة والأمانة والنزاهة والحيادية في أداء التكليفات المنوطة إليهم من قبل المحافظ مباشرة.