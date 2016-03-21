محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي المركزي‎ ويؤكد التقصير «خط أحمر»

مراسل – ONA:

تفقد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، مستشفى مطاي المركزي، بحضور الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء ناصر فتحي، رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من نواب البرلمان بمركز مطاي.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد المحافظ عدد من أقسام المستشفى، كالاستقبال والطوارئ وقسم الكلي الصناعية، حيث من المقرر ان تدخل المستشفى ضمن أعمال التطوير الشامل لخطة عام 2016-2017، وسيشمل التطوير الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.

قال “نصر”، إن منظومة الصحة هي من أولي اهتماماته، وخاصة المستشفيات الحكومية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين، لافتًا إلى أن التهاون أو التقصير في الصحة يعتبر خط أحمر.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة لكافة المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية بكل مركز، للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري، لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم​.​