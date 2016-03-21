تنظيم «داعش» يسيطر على بلدتين بريف درعا الغربي في سوريا

سيطر ما يعرف بلواء شهداء اليرموك التابع لتنظيم “داعش” اليوم الاثنين، على بلدتي تسيل وعدوان في ريف درعا الغربي في سوريا بعد اشتباكات مع مسلحي المعارضة السورية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن ناشطين سوريين قولهم “إن لواء شهداء اليرموك شنّ اليوم هجوماً على بلدة تسيل من أكثر من محور، وتمكن من السيطرة عليها دون مقاومة تذكر من الثوار الذين انسحبوا من البلدة.”

وفي سياق آخر، أفاد الناشطون أيضا بشن قوات النظام هجماتٍ بالبراميل المتفجرة على بلدات ومدن سورية عدة، من بينها خان شيخون في ريف إدلب، وداريا في ريف دمشق.

وأضافوا أن مروحيات النظام قصفت أيضا بلدتي كفر نبودة، والقصابية في ريف حماة، وجبل شحشبو في إدلب.