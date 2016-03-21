ضبط قطع أثرية وأدوات حفر داخل منزل موظف بالصحة‎ في سوهاج

تمكن المقدم أحمد رفعت، رئيس مباحث الآثار بسوهاج ، عقب ورد معلومات أكدت صحتها التحريات من استهداف منزل فني أشعة بمستشفى أخميم المركزي، ويقيم بشارع الشريف ببندر ‏أخميم، لقيامه بالحفر والتنقيب بمنزله، بحثًا عن الآثار.

وتبين عدم تواجده وعثر بالمنزل على مكان للحفر و7 أواني فخارية يشتبه فى أثريتها وأدوات الحفر المستخدمة، وتم التحفظ عليها.

تلقى اللواء أحمد شاهين، مساعد الوزير للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بلاغًا من قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام فنى أشعة بالتنقيب والحفر داخل مسكنه بدائرة المركز بحثًا عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه بإشراف اللواء علاء السباعي مدير مباحث الآثار، وأوكل تنفيذها للمقدم أحمد رفعت رئيس مباحث آثار سوهاج والمقدم أحمد مصطفى ضابط مباحث الآثار.

وتبين أن المنزل ملك “جوزيف.ع.ف” 48 سنة فني أشعة بمستشفى أخميم المركزي، ويقيم بشارع الشريف ببندر ‏أخميم، لقيامه بالحفر والتنقيب بمنزله بحثًا عن الآثار والذي تبين عدم تواجده، ووجود حفرة مستطيلة الشكل بأبعاد 2.30 × 1.30 متر وبعمق 11 مترًا وعثر على ‏”7″ أواني فخارية يشتبه فىيأثريتها وأدوات الحفر المستخدمة “تم التحفظ عليها”.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1310 إداري المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة ‏العامة.