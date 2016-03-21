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روسيا تقترح على أمريكا اتفاقا لآلية مراقبة الهدنة في سوريا

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روسيا تقترح على أمريكا اتفاقا لآلية مراقبة الهدنة في سوريا روسيا تقترح على أمريكا اتفاقا لآلية مراقبة الهدنة في سوريا

سوريا – أرشيفية

أعلن الجنرال سيرجي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة عقد لقاء في موسكو أو في أي مكان آخر لممثلين مسؤولين عن الطرفين، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

وأعاد الجنرال إلى الأذهان – في تصريح للصحفيين في موسكو، اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية – أن الجانب الروسي قد أرسل في 25 فبراير الماضي – عبر قنوات دبلوماسية – مسودة مقترحاته المتعلقة بضمان مراقبة التقيد بنظام وقف الأعمال العدائية في سوريا، وذلك انطلاقا من أحكام البيان الروسي الأمريكي المشترك الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 22 فبراير الماضي.

وأضاف رودسكوي أن الجانب الروسي على استعداد ابتداء من يوم غد الثلاثاء لتطبيق آلية المراقبة من جانب واحد، من خلال استخدام القوة ضد جماعات مسلحة تخرق الهدنة في سوريا، وذلك في حال عدم حصول روسيا على رد أمريكي على اقتراحاتها بشأن الهدنة.

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