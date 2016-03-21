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تجار المواشى بالبرامون يفضون اعتصامهم ويقررون إغلاق السوق ليوم واحد

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تجار المواشى بالبرامون يفضون اعتصامهم ويقررون إغلاق السوق ليوم واحد تجار المواشى بالبرامون يفضون اعتصامهم ويقررون إغلاق السوق ليوم واحد
اتفق عشرات من تجار الماشية، بسوق كفر البرامون بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، على غلق السوق ليوم واحد فقط، وذلك بعد إعلان بدء اعتصامهم بالسوق، بعد أن أصدرت مديرية أمن الدقهلية تعليمات بإغلاقه.

وأعلن التجار انهم سيقومون بإغلاق السوق، بشكل مؤقت ليوم واحد فقط، معلنين الحداد على أحد التجار الذى لقى مصرعه أثناء مشاجرة بين مسجلين خطر، وذلك بعد انتقال قوة أمنية إليهم، برئاسة اللواء محمد حجى مساعد مدير أمن الدقهلية، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، وعبده معوض بلوكامين شرطة البرامون.

وكان التجار قد توعدوا بالاعتصام وإغلاق الطريق فى حال تم غلق السوق بالقوة، وتفاوض معهم مساعد مدير الأمن، منعا لحدوث أى مشاجرات أخرى بين التجار وبين مسجلين خطر لمدة يوم واحد فقط، ووعدهم مساعد مدير الأمن بتأمين السوق فى الأيام المقبلة.
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>أمن الدقهلية يتفاوض مع تجار المواشى بالبرامون (1)

أمن الدقهلية يتفاوض مع تجار المواشى بالبرامون (2)

أمن الدقهلية يتفاوض مع تجار المواشى بالبرامون (3)

أمن الدقهلية يتفاوض مع تجار المواشى بالبرامون (4)

أمن الدقهلية يتفاوض مع تجار المواشى بالبرامون (5)

أمن الدقهلية يتفاوض مع تجار المواشى بالبرامون (6)

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