مدير أمن الإسماعيلية يتفقد أعمال الحملة الأمنية بمنطقة السحر والجمال

قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية بالمرور الميدانى على أعمال الحملة الأمنية المكبرة على البؤرة الإجرامية بمنطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير.

وباشر مدير الأمن الأعمال الميدانية المنفذة لضبط الأشقياء الخطرين وما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة نارية يستخدمونها لحماية تجارتهم غير المشروعة، وللعمل على القضاء على تلك البؤرة، واصطحب مدير الأمن مجموعات العمل المشكلة لتمشيط المنطقة الصحراوية والمزارع المتاخمة لها واطمأن على سير العمل.

ووجه مدير الأمن الشكر للقوات المشاركة على الجهود الأمنية المبذولة والنجاحات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأكد استمرار أعمال الحملة لحين القضاء على تلك البؤرة نهائياً.

وتفقد مدير الأمن خدمات نقاط التفتيش الأمنية المعينة بطريق الأسماعيلية القاهرة الصحراوى، حيث التقى بالضباط والقوات المعينة وتأكد من قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم بدقة فحص السيارات ومستقليها فى الإطار القانونى المنظم لذلك، مع ضرورة مراعاة شدة اليقظة بالخدمات وتفعيل قواعد الأمن الشخصى، ووجه بحسن معاملة المواطنين وسرعة فحص موقف المشتبه فيهم باستخدام الآليات السريعة وشبكة الكشف الفنى للحاسب الآلى.

ونبه اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية على التصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

- بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على إدارة مرور المحافظة