اتحاد الكرة لـ في الجول: الفيفا هددنا باستبعاد الأندية المصرية من بطولات إفريقيا

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وصول خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يهدد باستبعاد الأندية المصرية من بطولات إفريقيا.

وقال محمود الشامي لـFilGoal.com: "الاتحاد الدولي خاطبنا من جديد من أجل تطبيق دوري محترفين وإلا سيتم استبعاد الأندية المصرية من البطولات القارية".

وكان من المنتظر أن يتم تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم الحالي ولكن لم يحدث ذلك.

وأوضح الشامي "بالفعل تأخرنا في تطبيق دوري المحترفين والآن سنعقد جمعية عمومية يوم السبت لمناقشة الأمر وعمل رابطة للأندية".

وتوجد شروط عديدة لتطبيق دوري المحترفين أبرزها وجود ملعب لكل فريق شرط وجود مستشفى ومطار قرب الملعب. إلى جانب عدم شغل أي لاعب أو مدرب أو إداري بأي منصب أخر أثناء ممارسته كرة القدم.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا. بينما يلعب مصر للمقاصة وإنبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

الأهلي سيواجه يانج أفريكانز في دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما ينتظر الزمالك مواجهة مولودية بجاية الجزائري.

في الكونفدرالية يلعب إنبي مع مونانا الجابوني، ومصر للمقاصة ضد شباب قسنطينة الجزائري.