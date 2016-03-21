أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة لـ في الجول: الفيفا هددنا باستبعاد الأندية المصرية من بطولات إفريقيا

Google+ Print
اتحاد الكرة لـ في الجول: الفيفا هددنا باستبعاد الأندية المصرية من بطولات إفريقيا اتحاد الكرة لـ في الجول: الفيفا هددنا باستبعاد الأندية المصرية من بطولات إفريقيا

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وصول خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يهدد باستبعاد الأندية المصرية من بطولات إفريقيا.

وقال محمود الشامي لـFilGoal.com: "الاتحاد الدولي خاطبنا من جديد من أجل تطبيق دوري محترفين وإلا سيتم استبعاد الأندية المصرية من البطولات القارية".

وكان من المنتظر أن يتم تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم الحالي ولكن لم يحدث ذلك.

وأوضح الشامي "بالفعل تأخرنا في تطبيق دوري المحترفين والآن سنعقد جمعية عمومية يوم السبت لمناقشة الأمر وعمل رابطة للأندية".

وتوجد شروط عديدة لتطبيق دوري المحترفين أبرزها وجود ملعب لكل فريق شرط وجود مستشفى ومطار قرب الملعب. إلى جانب عدم شغل أي لاعب أو مدرب أو إداري بأي منصب أخر أثناء ممارسته كرة القدم.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا. بينما يلعب مصر للمقاصة وإنبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

الأهلي سيواجه يانج أفريكانز في دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما ينتظر الزمالك مواجهة مولودية بجاية الجزائري.

في الكونفدرالية يلعب إنبي مع مونانا الجابوني، ومصر للمقاصة ضد شباب قسنطينة الجزائري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»