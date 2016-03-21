أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً غير مستقر ويكون غائماً على أغلب المناطق حيث تتكاثر كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا مع نشاط السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة. 

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ساعة بوجه عام تصبح متغيرة / 40 - 60 كم/ساعة مع نشاط السحب الركامية. 
>  
> البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل يزيد إلى من قدمين إلى أربع أقدام مع نشاط السحب ومن اربع أقدام إلى ست أقدام بالعمق يزيد إلى ست وثماني أقدام مع نشاط السحب .

ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 38 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة وأربع دقائق مساء.
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      19              90       25 .
> دبي                        26      21              85       30 .
> الشارقة                   28       18             90       30.
> عجمان                    27      20              85       30.
> أم القيوين                27       18             85        25 .
> رأس الخيمة             28        16             90       25 .
> الفجيرة                   27       20              80       35.
> العين                     30       20              90       15 .
> ليوا                       29      19               85       20 .
> الرويس                  27      18               85       30 .
> السلع                    28       18               85       35.
> دلما                      25       19               85       50 .
> طنب الصغرى          24      20               85       55 .
> طنب الكبرى            24      20               85       55 .
> أبوموسى               25       20               85       50.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية