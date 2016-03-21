الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً غير مستقر ويكون غائماً على أغلب المناطق حيث تتكاثر كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا مع نشاط السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ساعة بوجه عام تصبح متغيرة / 40 - 60 كم/ساعة مع نشاط السحب الركامية.

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> البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل يزيد إلى من قدمين إلى أربع أقدام مع نشاط السحب ومن اربع أقدام إلى ست أقدام بالعمق يزيد إلى ست وثماني أقدام مع نشاط السحب .

ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 38 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة وأربع دقائق مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 19 90 25 .

> دبي 26 21 85 30 .

> الشارقة 28 18 90 30.

> عجمان 27 20 85 30.

> أم القيوين 27 18 85 25 .

> رأس الخيمة 28 16 90 25 .

> الفجيرة 27 20 80 35.

> العين 30 20 90 15 .

> ليوا 29 19 85 20 .

> الرويس 27 18 85 30 .

> السلع 28 18 85 35.

> دلما 25 19 85 50 .

> طنب الصغرى 24 20 85 55 .

> طنب الكبرى 24 20 85 55 .

> أبوموسى 25 20 85 50.

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