لماذا أُدخل كيفانش تاتليتوغ المستشفى بشكل عاجل؟

أصيبت قدم الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند بإصابة جراء مشاركته بمباراة كرة السلة مع أصدقائه في اسطنبول حيث سقط فجأة على الأرض متألماً،ونقل فوراً إلى قسم الطوارىء في مستشفى ulus taki live لتلقي العلاج، ونصح بقليل من الراحة، وعدم المشي كثيراً لفترة حتى تتعافى قدمه،لكن كيفانش تاتليتوغ القلق كثيراً على صحته قرر أن يفحصه طبيبه الخاص لمعرفة إن كانت قدمه تحتاج لعملية ما حتى يكون معافى تماماً حين يبدأ بروفات وتحضيرات مسلسله الدرامي الجديد مع منتجه وصديقه كريم شاتاي مالك شركة القمر للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وكانت رياضة كرة السلة قد أذت كيفانش تاتليتوغ قبل سنوات، ،وعندما كرر لعبه فيها أصيب، واضطر إلى استخدام كرسي متحرك في المطار خلال سفره لعدم قدرته على المشي.

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