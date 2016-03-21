استوحي إطلالات السفر من أناقة Street Style

مع اقتراب فصل الصيف، تعتزم العديد من السيدات السفر والذهاب في رحلات بعيدة، ولأننا نعلم صعوبة الاستعدادات للسفر، أردنا أن نساعدك في تقديم بعض الإطلالات الملهمة من أنيقات Street Style.

من خلال بحثنا ضمن الإطلالات الكثيرة لاحظنا أن الجينز كان حاضراً وبقوة في معظم الإطلالات، ومع ذلك بدا في كل إطلالة بتنسيق مختلف وجميل، فذات مرّة نجده في إطلالة عصرية وبسيطة مع جاكيت جلدي، ومرة أخرى ينسّق بإطلالة جميلة مع معطف طويل ليكون مناسباً لإطلالة المحجبات.

كانت معظم التنسيقات شتوية، وهذا ما سيكون مساعداً لك عند السفر للأماكن الباردة، أما إن لم تكوني متأكدة من حالة الطقس فننصحك بارتداء طبقات الملابس لتتمكني من تخفيف الإطلالة تبعاً لحالة الطقس.

من جهة أخرى، وجدنا أن الإكسسوارات الجريئة هي اختيار السيدة الأنيقة لهذا الموسم، ويمكنك أن تختاري حقيبة جميلة بتصميم عملي ولون مشرق جذاب لتكون إضافة مثالية لإطلالتك أو اختاري حذاء بوت طويلاً وأظهري تصميمه المميز بأن ترتدي بنطلوناً قصيراً أو مثنياً من الأسفل كما فعلت العديد من أنيقات الشوارع في الصور أعلاه.

جمعنا لك باقة من الإطلالات العملية الجميلة لتستوحي منها إطلالتك للسفر فشاهديها واستوحي منها ما يناسبك.