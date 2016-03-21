بالفيديو.. أفيخاي يستفز أمهات الدنيا بنشر أغنية «ست الحبايب».. ونشطاء: «حرب نفسية»

نشر أفيخاي ادرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أغنية “ست الحبايب” للمغنية فايزة أحمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، بمناسبة عيد الأم، وأثارت تلك التدوينة ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ادرعي في توينته: “صباح الخير على جميع امهات الدنيا، صباح الخير يا ست الحبايب يا حبيبة.. ادامكن المولى ورعاكن من كل شر.. كل عام وامهات الدنيا بالف خير.”

وأثارت هذه التدوينة نحو 2000 تعليق ومشاركة، حيث قال مروان المصري : ” تسرقون حتى اغانينا.. يبدوا انكم معتادون على سرقة كل شيء،” في حين قال ناشط آخر يدعى محمد صلاح: “الحرب النفسية افيخاي نعلم أن مصر المطلوبة لكن لا تتمنى”.

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