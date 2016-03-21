توريس: القادم أفضل.. سنكافح أمام برشلونة للانتصار

(إفي): أكد مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، فرناندو توريس، أنه بمجرد انتهاء فترة توقف الدوري بسبب الالتزامات الدولية "سيأتي الأفضل" عبر ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام برشلونة في الخامس من أبريل المقبل.

وفي مقطع فيديو نشر اليوم الاثنين قال توريس: "الأفضل قادم اعتبارا من الآن، سيأتي كل ماكافحنا لأجله في هذه الأشهر".

ويرى توريس أن توقف الليجا بسبب الالتزامات الدولية للمنتخبات سيصب في صالح فريق الـ"روخيبلانكوس"، الذي مني بالهزيمة أول أمس السبت أمام سبورتنج خيخون بهدفين لواحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وأضاف "هذا الأمر سيصب في صالحنا.. في صالح من سيذهبون مع المنتخب، لأن اللعب معه يعد عاملا مرضيا يعمل على تغيير الأجواء كما أنه عامل إيجابي. أما نحن من سنبقى، فسنواصل التدريب لكي نصل إلى أفضل مستوياتنا في المباريات المقبلة".

كما أشار إلى أن "الأهم هو التفكير في الفريق حينما نعود للعب سويا. التفكير فيما هو آت"، علما بأن أتليتكو سيواجه ريال بيتيس على ملعبه في الثاني من أبريل المقبل، بينما سيحل ضيفا على برشلونة في الخامس من الشهر نفسه في ربع نهائي دوري الأبطال.

أدلى توريس بهذه التصريحات بعد اختياره "كلاعب خمس نجوم" لنادي أتليتكو مدريد، وهو أمر يتم بتصويت المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول هذا الاختيار، قال توريس: "أي بادرة من الجمهور تمثل سعادة مزدوجة. لقد كان شهرا هاما بالنسبة لي ولمسيرتي لأنني سجلت هدفي المائة في ملعب فيسنتي كالديرون والتي كانت لحظة لن أنساها مطلقا. اعتراف الجمهور هذا يمثل دفعة اضافية".