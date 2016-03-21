البرلمان العربى يدين الاعتداء الإرهابى على رجال الشرطة بشمال سيناء

أعرب أحمد بن محمد الجروان،رئيس البرلمان العربى، عن بالغ أسفه لاستشهاد عدد من رجال الشرطة المصرية الذين راحوا ضحية الهجوم الإرهابى الغادر على كمين الصفا بمدينة العريش بشمال سيناء أمس الأول.

وأكد الجروان أن البرلمان العربى يدين وبشدة مثل تلك الأعمال الإرهابية الجبانة والبشعة ويقف فى تلك اللحظات مع قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية فى حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف .

ودعا رئيس البرلمان العربى كافة القوى والحكومات والمنظمات الدولية المحبة للسلام والتى تعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله إلى المزيد من الجهد، لاتخاذ كافة الإجراءات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وسن التشريعات اللازمة فى هذا الصدد.

وتوجه الجروان بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصرى وأسر شهداء الواجب الوطنى سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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