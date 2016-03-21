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«ست البيت» تخصص برامجها للاحتفال بعيد الأم

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«ست البيت» تخصص برامجها للاحتفال بعيد الأم «ست البيت» تخصص برامجها للاحتفال بعيد الأم

قناة ست البيت

كتبت: إنجي لطفي

تحتفل اليوم فضائية “ست البيت” المتخصصة في المطبخ بعيد الأم من خلال برامجها المختلفة والمتنوعة لتقديم هدايا عيد الأم بشكل مختلف ومميز.

وسيقدم برنامج “خمس مقادير وبس” للشيف إيناس الهواري كيكة عيد الأم وهي كيكة بالجبنة والكريمة تستغرق 45 دقيقة في التحضير وتكفي لـ 4 أفراد.

كما سيقدم برنامج “وصفة أمل” للشيف أمل سليمان وصفات مختلفة لهدايا تصلح للأم في عيدها مثل كاسات الشموع وهي تصلح كديكور للسفرة وهدايا غير مكلفة، بالإضافة لإطار للصور الشخصية يمكن صناعته في ثواني لحفظ صورة الأم أو ذكريات العائلة في أطار يضيف لها رونقًا خاص.

ستقدم القناة تورتة عيد الأم العملاقة، والتي تكفي لـ 10 أشخاص، للشيف عبير فهمي، هذا بالإضافة للعديد من الهدايا المتنوعة بين وصفات للطبخ والمشغولات اليدوية البسيطة.

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