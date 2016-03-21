سكرتير عام "المنوفية": حصر أملاك الدولة بالمحافظة لبناء مدارس جديدة

عقد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا اليوم الإثنين، بمديرى مديريات الصحة، والتربية والتعليم، والرى، والأوقاف، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضى لحصر أراضى أملاك الدولة بالمحافظة ومساحتها ليتم استغلالها فى بناء مدارس جديدة فى كافة فى ربوع المحافظة.

وأوضح عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد المدارس المطلوبة المستقبلية بالمحافظة يبلغ 209 مدرسة تتنوع ما بين 159 مدرسة ابتدائى ورياض أطفال و21 مدرسة إعدادى و 18 مدرسة ثانوى و13 مدرسة رسمى لغات ( جميع المراحل على أن يكون منها ثلاث بمدينة شبين الكوم) بالإضافة إلى إنشاء مدرسة دولية، ومدرسة للمتفوقين، ومدرسة تابعة للمعاهد الدولية، فضلاً عن إنشاء مدرسة تحاكى النموذج اليابانى فى التعليم، موضحًا أن المديرية لديها 58 قطعة أرض زراعية متبرع بها الأهالى تحتاج إلى موافقة وزير الزراعة حتى يتسنى الاستفادة منها فى العملية التعليمية.

ومن جانبها، أفاد وكيل وزارة الصحة بأنه تم تقديم تقريرًا كاملا بكافة الأماكن المتاحة والتابعة لمديرية الصحة لتقوم هيئة الأبنية التعليمية بعمل معاينة لها واختيار الأماكن التى تصلح طبقا لمخاطبة الوزارات المعنية للموافقة على التخصيص.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشيخ على أن التعليم هو بوابة الإصلاح وعنوان تقدم أى دولة مطالبا مديرى المديريات باتخاذ خطوة جديدة للتفكير بشكل إيجابى، والتعاون فيما بينهم من أجل مصلحة أبنائنا ولإعلاء شأن التعليم بمحافظة المنوفية.

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