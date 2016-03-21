المستشار القانوني لـ«وادي دجلة»: تم التنازل عن عدد كبير من البلاغات تمهيدًا للتسوية

قال وليد علم، المستشار القانوني لنادي وادي دجلة، اليوم الإثنين، إن ” جميع فروع النادي مشهرة بوزارة الشباب والرياضة، وليس فرع المعادي فقط كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية”، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف “علم”، في تصريحات صحفية خاصة لـوكالة أنباء أونا، إنه ” سيتم عمل تسويات، وتوفيق الأوضاع الخاصة بالأعضاء المتقدمين ببلاغ سواء بالاستمرار أو بإلغاء الاشتراك واسترداد أموالهم”.

وتابع قائلًا إن” عدد من الأعضاء المتقدمين ببلاغات قاموا بالتنازل عنها تمهيدًا لتوفيق الأوضاع”.

وفي سياق متصل مازالت نيابة الأموال العامة تفحص المستندات، والتي تم التحفظ عليها، وتستمع لأقوال الملبغين.