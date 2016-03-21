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تحرير 136 محضر إشغال خلال حملة بالمنيا

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تحرير 136 محضر إشغال خلال حملة بالمنيا تحرير 136 محضر إشغال خلال حملة بالمنيا
حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 136 محضر إشغال، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات بالمدينة، وذلك فى إطار الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسيراً على المارة من المواطنين.

قال إسماعيل الفحام رئيس مدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال بالطريق العام و3 محاضر بائع متجول ومحضر تلوث البيئة، وعدد 6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ 105 إزالات إدراية فورية.

وأكد أن هذه الحملات تأتى في إطار إزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن مجلس المدينة لا يدخر جهداً فى إزالة التعديات.

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