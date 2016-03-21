8 مخاطر لإهمال علاج الإسهال عند الأطفال أهمها ضعف النمو

إهمال علاج الإسهال عند الأطفال خطأ كبير

مخاطر إهمال علاج الإسهال عند الأطفال: سوء التغذية وضعف النمو

الإسهال من الأعراض التى لا يمكن لكبير أو صغير أن يهمل ملاحظتها وعلاجها، وهى عبارة عن سهولة شديدة فى التبرز وتغير فى قوامه بحيث يصبح سائلا، وهو ما تلاحظه الأم بسهولة أيا كان عمر طفلها.>وحذر الدكتور حاتم ربيع استشارى طب الأطفال، من المخاطر الصحية الخطيرة التى تصيب الطفل جراء التأخر فى علاج الاسهال، خاصة مع استمراره لأيام، فالطفل بناؤه ونموه لا زال فى مراحل التكون، ومقاومته أضعف بكثير من الكبار لمثل هذه الأعراض المتكررة، كما حذر من عدم متابعة الأم لبراز طفلها وعودته لقوامه العادى بعد علاج الإسهال بواسطة مختص.>وأوضح استشارى الأطفال أبرز المخاطر التى تجهلها الكثير من الأمهات للإسهال عند طفلها:

• تقلص السوائل والعناصر بشكل سريع من جسم الطفل مما يصيبه بجفاف.

>• فى الحالات الحادة والمتقدمة يفقد الجسم كل قدرة على المقاومة.

>• نقص الفيتامينات الشديد والعناصر الحاد قد يؤثر على طبيعة نمو الطفل.

>• الضعف الشديد والإعياء المرضى والذى يظهر على بشرة الطفل وطبيعة حركته.

>• قد يصاب الطفل تدريجيا بسخونة ورعشة وحمى.

>• يعانى الطفل من عدم القدرة على بذل الجهد ويعانى من الهزلان الشديد.

>• إذا كان الطفل يعانى من المناعة الضعيفة تتضاعف مخاطر الإسهال عليه.

>• سوء التغذية ومخاطر الإصابة بها وتأثيرها على الجسم من أبرز مخاطر الإسهال.



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