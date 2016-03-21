محمد يوسف لـ في الجول: بصمات كوبر لم تظهر بعد.. سنرى في مباراة نيجيريا

يرى محمد يوسف نجم منتخب مصر السابق أن مباراتي نيجيريا المقبلتين أمام الفراعنة ستمثلان الاختبار الحقيقي للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا يوم 25 مارس الجاري ثم يتواجه الفريقان مجددا بعد 4 أيام في استاد برج العرب.

وتولى كوبر مهمة الفراعنة العام الماضي خلفا لشوقي غريب وقاد الفريق للفوز بالمباراتين الأولتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 على حساب تشاد وتنزانيا.

ويتصدر منتخب مصر التصفيات برصيد 6 نقاط يليه نيجيريا (4) ثم تنزانيا (1) ثم تشاد (صفر).

وقال يوسف لـFilGoal.com:"الحظوظ متساوية بين الفريقين".

"كوبر لم يختبر حتى الآن ولم تظهر بصماته مع الفريق. مواجهة نيجيريا هي الاحتكاك الحقيقي التي يمكن من خلالها تقييمه".

"المباريات السابقة للمنتخب سواء رسمية أو ودية تحت قيادته لم تكن قوية ولم ترتق لمستوى الفراعنة".

"لا أعلم لم، ربما قلة اهتمام أو ضعف تخطيط".