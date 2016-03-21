في_إفريقيا – يانج أفريكانز.. ' حبيب ' الأهلي رغم التعذيب في المواجهة الأخيرة

عندما شارك لآخر مرة في دوري أبطال إفريقيا أطاح به الأهلي من دور الـ32 ليحرمه من استكمال المشوار القاري المستعصي عليه دائما.

تتجدد المواجهة بعد سنتين، الأهلي سيواجه يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا. لكن هذه المرة في دور الـ16.

فمن هذا الفريق التنزاني الذي سيكون العقبة المقبلة في مشوار عملاق القارة نحو الأميرة السمراء؟

يانجا

يانج أفريكانز أو "يانجا" هو كبير الأندية التنزانية، أكثر من توج بلقب الدوري (20 مرة)، لكن على الصعيد القاري دائما يعاني بشدة.

فأقصى ما وصل إليه كان ربع النهائي عام 1998 في مسابقة الأبطال، احتل وقتها المركز الأخير في المجموعة دون أي فوز.

يعود الآن لدوري الأبطال بعد غيابه عن المشاركة القارية العام الماضي. بطل الدوري التنزاني تخطى سيركل الموريسي ثم الجيش الرواندي ليضرب موعدا مع الأهلي.

لقاء الذهاب أحد أيام 8 أو 9 أو 10 إبريل سيقام في ملعبه "الاستاد الوطني" ثم الإياب في القاهرة أحد يومي 19 أو 20 من الشهر نفسه.

وسيتسلح يانجا بجماهيره في الملعب الوطني الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج ويعتبر رقم 11 من حيث السعة على مستوى إفريقيا.

تشيلسي

مدرب يانجا يعلم جيدا الأهلي، لم لا وقد تلقى أمامه لطمة قوية عام 2012 في دوري المجموعات بدوري الأبطال.

الهولندي هانز فان دير بلوخم يقود يانجا وستكون مواجهته المقبلة للأهلي هي الخامسة أمام فريق مصري.

فهذا الرجل كان يقود تشيلسي الغاني عام 2012 واصطدم وقتها بكبيري القارة في دور المجموعات، فهزم الزمالك 3-2 وتعادل معه 1-1.

أما الأهلي فخسر أمامه في القاهرة 4-1 ثم تعادل 1-1 ليحتل المركز الثالث ويودع المسابقة.

وجها لوجه

الأهلي تفوق على مدرب يانجا وتفوق أيضا على الفريق التنزاني في مواجهاتهما الـ8 السابقة.

فالفريق الأحمر يتفائل دائما بمواجهة يانجا رغم تأهله بشق الأنفس في مواجهتهما الأخيرة.

فقبل الصدام الأخير بين الأهلي ويانجا في دور الـ32 من دوري الأبطال عام 2014، تواجه الفريقان 3 مرات في المسابقة نفسها.

فاز الأهلي 5 مباريات من الـ8 وخسر مرة واحدة فقط كانت في زيارته الأخيرة لتنزانيا منذ سنتين. خسر وقتها بهدف دون رد لكنه تأهل في الإسكندرية عن طريق ركلات الترجيح.

المنتخب

هناك 6 لاعبين من الفريق موجودين في قائمة منتخب تنزانيا، أبرزهم الحرس علي مصطفى وثنائي وسط الملعب ديوس كازيكي وسالوم تاليلا.

الفريق يحتل حاليا وصافة الدوري خلف منافسه التقليدي سيمبا بفارق 7 نقاط لكنه خاض 3 مباريات أقل من الأخير.

ويعد أبرز لاعب ارتدى القميص الأصفر والأخضر ليانجا هو نجم الكونجو الديموقراطية السابق شعباني نوندا الذي لعب لموناكو وروما.