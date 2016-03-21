في_إفريقيا – مولودية بجاية.. رعب ملعب سرطان البحر ينتظر الزمالك

قد لا يكون مولودية بجاية أحد أصحاب التاريخ العريض في الكرة الجزائرية مثل شبيبة القبائل أو اتحاد العاصمة، ولكن فريق ملعب الوحدة المغاربية قد يشكل تهديدا للزمالك في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وسيحل مولودية بجاية ضيفا على الزمالك أحد أيام 8 أو9 أو10 أبريل في ذهاب دور الـ16.

قبل أن يرحل الزمالك أحد أيام 19 و20 أبريل إلى الجزائر لمواجهة العودة.

الفريق الذي يلقب بـ"سرطان البحر" استطاع قلب تأخره أمام الإفريقي التونسي في دور الـ32 من 1-0 في لقاء الذهاب بتونس إلى فوز 2-0 بملعبه الذي – شأنه كشأن معظم ملاعب الجزائر – دائما ما يشكل رهبة ورعب للمنافسين.

مشاهدة أهداف مباراة الإفريقي تؤكد ذلك..

التاريخ

مولودية بجاية تم تأسيسه في عام 1954، ولم يصعد للدوري الجزائري إلا في عام 2011 عندما فاز بالمجموعة الشرقية في دوري الدرجة الثانية الجزائري.

وانتظر بجاية حتى العام 2015 ليحقق أولى ألقابه كبطل لكأس الجزائر بالفوز على أمل الأربعاء في النهائي 1-0 في ملعب مصطفى تشاكر الشهير في مدينة بليدة.

الحاضر

الموسم الماضي كان عظيما لأبناء منطقة القبائل، فبعد موسم أنهوا فيه الدوري في المركز الـ11، صعدوا لوصافة دوري كان يعتبر الأقوى في تاريخ الجزائر حيث كان الفارق بين بطله وفاق سطيف والأخير اتحاد بلعباس 15 نقطة فقط.

بجاية خسر الدوري لصالح سطيف بفارق نقطة واحدة، والآن يشارك في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى.

بجاية مر من أشانتي جولد الغاني في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل "سرطان البحر" المركز الثاني في الدوري الجزائري في الوقت الحالي، بعد مرور 23 جولة، بفارق 17 نقطة عن العملاق العائد اتحاد العاصمة.

المدرب

مدرب خبير يجلس على الدكة الفنية للفريق، هو صاحب الـ60 عاما عبد القادر عمراني.

لاعب الوسط الجزائري السابق درب اتحاد عنابة ووداد تلمسان وأهلي برج بوعريردج وشباب الساورة قبل أن يتجه لمولودية بجاية وبعدها للرائد السعودي ومنه عاد لبجاية مرة أخرى.

ومنذ عودته لبجاية، لعب مع الفريق 22 مباراة فاز في 10 وتعادل 4 وخسر 8.

أخطر لاعبيه

بجاية يضم عدد من اللاعبين الذين قد يشكلون خطورة على الزمالك، منهم الظهير الأيسر ياسين صالحي والجناح الأيسر عكاشة الحمزاوي، بجانب المدافع عادل لخضري والمهاجم إسماعيل بلقاصمي.

ولكن أخطر ثنائي يضمه بجاية هو صانع الألعاب زهير زرداب قائد الفريق صاحب القميص رقم 22.

زرداب لاعب دولي حيث لعب مباراة دولية وحيدة مع ثعالب الصحراء الجزائريين، وسجل 3 أهداف هذا الموسم وصنع 4، وسجل 8 أهداف الموسم الماضي.

ويحمل زرداب الجنسية الفرنسية أيضا.

أما المهاجم الأخطر في تشكيل المدرب عمراني هو السنغالي محمد واليو ندوي، حيث سجل 9 أهداف في 22 مباراة مع بجاية وهو هداف الفريق.