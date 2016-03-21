انطلاق مؤتمر الإتحاد الدولي للمغناطيسية الأرضية والفضاء بالغردقة

انطلق صباح اليوم الإثنين، مؤتمر الإتحاد الدولى للمغناطيسية الأرضية والفضاء والذي تنظمه كلية العلوم بجامعة القاهرة بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمغناطيسية الأرضية بأحد فنادق الغردقة بحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ويشارك فى المؤتمر الذى من المقرر ان تستمر فاعلياته حتى الأربعاء المقبل، ممثل الإتحاد الدولى للمغناطيسية الأرضية والفضاء وعميد كلية العلوم ورئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية وجمع من المتخصصين من الداخل والخارج.

كما يشارك فى المؤتمر طلبة الدراسات العليا في نفس التخصص وعددهم (60) باحث مصرى و(25) باحث أجنبى من روسيا وأمريكا وكوريا وفرنسا وألمانيا والكاميرون.

>ومن المقرر أن يناقش المؤتمر محاور من أهمها دراسة تأثير النشاط الشمسى المستمر على مناخ الكرة الأرضية.

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