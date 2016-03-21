بيرلسكوني: ميلان أصابني بالإحباط

أكد سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان، أن فريقه أصابه بالإحباط وذلك بعد التعادل مع لاتسيو بنتيجة 1-1، مشيرا إلى رغبته في تغير الموقف.

وتعادل ميلان مع ضيفه لاتسيو يوم الأحد بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي ويحتل الفريق حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان في المركز الخامس.

وصرح بيرلسكوني لإذاعة "آر تي إل" الإيطالية "أنا محبط بسبب أداء ميلان في مباراة لاتسيو وما أظهره الفريق هذا العام، وآمل أن يتبدل الحال".

وحول مستقبل سينسا ميهايلوفيتش مدرب الفريق أجاب "سوف نقرر في نهاية الموسم الحالي".

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن المدرب ميهايلوفيتش سيرحل خلال الصيف المقبل فقط بعد عام من توليه المهمة، لكن لم يؤكد ميلان صحة هذه التقارير.