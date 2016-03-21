أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيرلسكوني: ميلان أصابني بالإحباط

Google+ Print
بيرلسكوني: ميلان أصابني بالإحباط بيرلسكوني: ميلان أصابني بالإحباط

أكد سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان، أن فريقه أصابه بالإحباط وذلك بعد التعادل مع لاتسيو بنتيجة 1-1، مشيرا إلى رغبته في تغير الموقف.

وتعادل ميلان مع ضيفه لاتسيو يوم الأحد بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي ويحتل الفريق حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان في المركز الخامس.

وصرح بيرلسكوني لإذاعة "آر تي إل" الإيطالية "أنا محبط بسبب أداء ميلان في مباراة لاتسيو وما أظهره الفريق هذا العام، وآمل أن يتبدل الحال".

وحول مستقبل سينسا ميهايلوفيتش مدرب الفريق أجاب "سوف نقرر في نهاية الموسم الحالي".

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن المدرب ميهايلوفيتش سيرحل خلال الصيف المقبل فقط بعد عام من توليه المهمة، لكن لم يؤكد ميلان صحة هذه التقارير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع