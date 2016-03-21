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هكذا أظهرت كريسي تيغان بطنها بإطلالة يومية جميلة

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الإثنين 21-03-2016 13:29

منذ أن أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيغان Chrissy Teigen عن حملها، شاهدناها بأجمل إطلالات الحمل المختلفة، وكذلك كانت آخر إطلالاتها جريئة، حيث ارتدت فيها كروب توب يظهر بطنها الحامل.

نسّقت كريسي بنطلون جينز بلون فاتح وستايل مقطّع عصري مع كروب توب باللون الأبيض، وأكملت الإطلالة بمعطف شتوي طويل بلون بيج محايد وحذاء بنفس اللون، ولتكون إطلالاتها مميزة اختارت العارضة حقيبة أنيقة من "كلوي Chloe" بألوان متناسقة مع إطلالتها.

شاهدي معنا آخر الإطلالات اليومية من كريسي تيغان وشاركينا برأيك.

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سيدتي