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بعد 10 سنوات على تأسيس تويتر..اليوم السابع يتصدر المواقع وباسم يوسف الأبرز

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بعد 10 سنوات على تأسيس تويتر..اليوم السابع يتصدر المواقع وباسم يوسف الأبرز بعد 10 سنوات على تأسيس تويتر..اليوم السابع يتصدر المواقع وباسم يوسف الأبرز
يحتفل موقع التغريدات القصيرة تويتر اليوم بذكرى مرور 10 سنوات على إطلاقه، إذ قدم أسلوبا جديدا فى التواصل سهل من تفاعل المشاهير والشخصيات العامة مع المعجبين والمستخدمين من جميع أنحاء العالم، وساهم فى مناقشة كافة القضايا السياسية والمجتمعية بحرية، كما أعطى المساحة للشخصيات العامة لمشاركة كافة تفاصيل حياتهم مع الجمهور مما ساهم فى زيادة شعبيتهم، وأصبح إنشاء حساب على تويتر من أهم الخطوات التى يتبعها المشاهير لتواصل أفضل مع الجمهور ليس فقط فى الدول الغربية لكن فى أيضا، إذ يتصدر الإعلامى "باسم يوسف" قائمة الحسابات الأكثر شهرة على الموقع بعدد متابعين يصل إلى 6672819 مليون.

الحسابات المصرية الأكثر شهرة


>ووفقا لقائمة موقع socialbakers يأتى حساب الداعية "عمرو خالد" فى المرتبة الثانية بعدد متابعين يصل إلى 6395459 مليون، يليه حساب الفنان "" الذى يتابعه نحو 5430480 مليون مستخدم لموقع تويتر، ويأتى حساب مؤسسة اليوم السابع فى المركز الرابع بعدد متابعين يصل إلى 4580969 ثم حساب الفنان "حمزة نمرة" فى المرتبة الخامسة مع 4439524 مليون متابع، يليه حساب "محمد البرادعى" فى المرتبة السادسة بعدد متابعين يصل إلى 4241566 مليون ثم حساب جريدة الأهرام فى المرتبة السابعة بعدد متابعين يصل إلى 3671437 مليون.

أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب الفنان "عمرو واكد" بفضل عدد متابعيه الذين وصل عددهم إلى 3429203 مليون، يليه حساب "حمدين صباحى" فى المرتبة التاسعة مع عدد متابعين يصل إلى3315481، بينما حصد حساب "عمرو حمزاوى" المرتبة العاشرة بـ3209530مليون متابع.

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