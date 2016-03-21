إبعاد 14 شخصا منتميا لحزب الله من الكويت

>ذكرت صحيفة القبس الكويتية اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية فى البلاد رحلت 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين "ثبت انتماؤهم" لجماعة حزب الله اللبنانية وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من قرار دول الخليج اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

ونقلت القبس عن مصدر أمنى قوله إن الإبعاد "تم بناء على طلب من جهاز أمن الدولة بعد أن ثبت انتماؤهم إلى حزب الله الإرهابي.". ولم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية الكويتية للحصول على تعقيب.

واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجى ومن بينها الكويت جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتى تحارب إلى جانب قوات حكومة الرئيس السورى بشار الأسد فى الحرب الأهلية السورية جماعة إرهابية فى الثانى من مارس.

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