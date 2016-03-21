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محافظ أسيوط يفتتح معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية

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محافظ أسيوط يفتتح معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية محافظ أسيوط يفتتح معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية
افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، المعرض السنوى للمنتجات اليديوية للجمعيات الأهلية وشباب الخريجين، والذى ينظمه فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، وذلك بمقر جمعية الشبان المسيحيين "نادى الواى" والذى يستمر فى الفترة من 20 إلى 25 من الشهر الجارى.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة أميمة يوسف مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وصالح عبد الله وكيل وزارة ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة، وممثلى جمعية رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وسيدات الأعمال.

وأشاد المحافظ خلال الافتتاح بجودة المعروضات والمشغولات اليدوية التى تعرضها الجمعيات الأهلية وشباب الخريجيين بالمحافظة ورخص أسعارها بالمقارنة بالأسعار خارج المعرض، مطالباً بتعميم تلك المعارض بمراكز وأحياء المحافظة، تشجيعاً للشباب وللمرأة العاملة والمعيلة، وفتح مصادر دخل من خلال عرض مشغولاتها اليدوية.

تفقد المحافظ ومرافقوه، أقسام المعرض المختلفة، والتى تضمنت مشغولات يدوية وتريكو والمشغولات المعدنية والفضية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والوجبات النصف جاهزة، ومنتجات بعض مشروعات شباب الخريجيين من الملابس والمفروشات المنزلية والستائر.

فيما أكدت الدكتورة أميمة يوسف، على أهمية المعرض فى إتاحة الفرصة للمرأة المعيلة وشباب الخريجيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لعرض منتجاتهم وتشجيعا لهم للاستمرار فى صناعتهم والتوسع فيها، من خلال قروض جمعية رجال الأعمال والصندوق الاجتماعى بالمحافظة، مشيدة بدور المرأة فى خوض غمار العمل الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة والتى أظهرت نجاحاً كبيراً فيه.

معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية (1)

معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية (2)

معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية (3)

معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية (4)

معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية (5)

معرض المجلس القومى للمرأة للمنتجات اليدوية (6)


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