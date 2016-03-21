مؤتمر جوارديولا: أصبت بعدم إشراك جوتزة

دافع جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ عن قراره بعدم إشراك ماريو جوتزة في مباراة كولن الأحد والتي فاز بها فريقه بنتيجة 1-0 مشيرا إلى قيامه بالقرار الصائب.

وعاني جوتزة من الإصابة منذ أكتوبر عام 2015 قبل العودة في فبراير الماضي، لكنه استمر في الغياب من خلال الجلوس على مقاعد البدلاء، وشارك لأول مرة منذ مدة تقترب من الـ6 أشهر ضد فيردر بريمن في الجولة الـ26 من الدوري الألماني كبديل في الدقيقة 54، وعاد لمقاعد البدلاء مجددا ضد كولن في الجولة الـ27.

وصرح جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لقد كان قراري، وكان الحل الأمثل لبايرن ميونيخ".

وأتم "طالما فزنا على كولن، فلقد اتخذت القرار الصحيح".

ويحتل بايرن ميونيخ حاليا المركز الأول برصيد 69 نقطة بفارق 5 نقاط عن بروسيا دورتموند في المركز الثاني.