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فى أول أيام الربيع.. 12 أكلة طبيعية لمكافحة الحساسية أبرزها البصل والجرجير

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فى أول أيام الربيع.. 12 أكلة طبيعية لمكافحة الحساسية أبرزها البصل والجرجير فى أول أيام الربيع.. 12 أكلة طبيعية لمكافحة الحساسية أبرزها البصل والجرجير
من منا لا يعشق الربيع، حيث الأزهار المتفتحة والشمس الدافئة والجو البديع، لكن فى الوقت الذى نستمتع فيه بهذه الأجواء الرائعة، يعانى أشخاص آخرون من حساسية وأمراض الربيع والتى تظهر فى صورة :عطس وإفرازات أنفية وحكة بالعين والكثير من الأعراض الأخرى.

وكشف التقرير الذى نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى أن من أفضل المواد التى تساهم فى مكافحة الحساسية هى مركب كيرسيتين (Quercetin)، والذى يتمتع بفاعلية رائعة فى تثبيط إفراز الهستامين، وهى مادة كيميائية مسئولة عن الأعراض المعروفة للحساسية الموسمية، وكما أنها تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهو ما يجعلها الخيار الأفضل لمقاومة الحساسية، وخاصة ً أنها لا تتسبب فى الشعور بالنعاس كما هو الحال مع الكثير من الأدوية المضادة للحساسية.

وكشفت أبحاث طبية حديثة نشر بالمجلات العلمية "Acta Bio-Medica" و" Cornea" أن مادة الكيرستين تساهم فى تحسين أعراض حساسية العين والأنف مثل العطس واحتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية، وكما أنها تخفف جفف العين عن طريق تعزيز وظائف الغدة الدمعية، وكما كشفت أبحاث أخرى أنها تساهم فى الحد من أعراض حساسية الصدر.

ونقدم لكم أفضل الأطعمة الغنية بمادة الكيرستين كى تساهم فى مكافحة حساسية الربيع، وتشمل: الكاكاو والحنطة السوداء والبصل الأحمر والتفاح والبروكلى والمشمش والكزبرة والكرانبرى والكالى والجرجير والشاى الأخضر والأسود.

وأضاف التقرير أن تناول أنزيم البروميلين (يوجد فى الأناناس) مع الأطعمة الغنية بمادة الكيرسيتين يساهم فى تعزيز امتصاصها، وكما يمكن تناول الكيرستين فى صورة مكمل غذائى بعد استشارة الطبيب وذلك بالحصول على 750 مجم منها يوميا، ولكن يجب تقسيم الجرعة على مدار اليوم.


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