أمن الأقصر يضبط سلاحين ناريين وسلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص

مراسل – ONA:

تمكن رجال الأمن بمحافظة الأقصر من ضبط سلاحين ناريين وسلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص بدوائر مراكز إسنا والأقصر وطيبة.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بضبط المدعو “هـ.ا.ع” 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع و1 طلقة من ذات العيار حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات والمدعو “ع.م.ع” 33 سنة عامل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع والمدعو “ع.س.ع” 30 عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح أبيض سيف.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.