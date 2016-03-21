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عادل يفسر عصبية غالي وقيمة متعب وما يحتاجه إيفونا مع الأهلي

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عادل يفسر عصبية غالي وقيمة متعب وما يحتاجه إيفونا مع الأهلي عادل يفسر عصبية غالي وقيمة متعب وما يحتاجه إيفونا مع الأهلي

أشاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي بزميليه حسام غالي قائد الفريق ورأس الحربة عماد متعب.

وصرح أحمد عادل عبر قناة (CBC): "غالي عصبي، ولكن بدافع الحب والغيرة على النادي الأهلي، فهو أكثر واحد يحب الفريق، ويخاف عليه، ونرفزته ليست (أرننة) على اللاعبين".

وأضاف: "غالى يتسم بالرجولة، وعلى المستوى الشخصي، يساند كل اللاعبين في الأزمات خارج الملعب، كما يقوم بالتغطية الفنية على زملائه في المباريات".

وقال: "عماد متعب قيمة كبيرة ويساعد كل الناس، وقيمة كبيرة يجب الحفاظ عليها، لأنه قدم للنادي ولمصر الكثير، ودوره مهم للغاية مثل باقي اللاعبين الكبار مثل غالي وفتحي وعاشور".

كما تطرق حارس الأهلي للإشادة بالمهاجم الجابوني ماليك إيفونا، مؤكدا أنه يحظى بحب جميع اللاعبين، لدرجة أنه بدأ تعلم اللغة العربية، إضافة إلى أنه لاعب مميز، وأساسي في منتخب بلاده، وكان هداف الدوري المغربي الموسم الماضي، ولكن يحتاج وقت للتأقلم مع الفريق.

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