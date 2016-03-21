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عطل فنى يتسبب فى تأخر الطائرة المتجهة إلى السعودية

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عطل فنى يتسبب فى تأخر الطائرة المتجهة إلى السعودية عطل فنى يتسبب فى تأخر الطائرة المتجهة إلى السعودية
تسبب عطل فنى بإحدى طائرات الخطوط الجوية اليوم الاثنين، فى تأخر إقلاعها لقرابة الثلاث ساعات، حيث تمت استضافة الركاب بإحدى صالات مطار القاهرة وتقديم المشروبات لهم لحين إصلاح العطل.

وصرح مصدر بمطار القاهرة بأنه أثناء استعداد قائد رحلة الخطوط السعودية للإقلاع من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة فوجئ بتعرضها لعطل فنى بمجموعة الهيدروليك التى تتحكم فى إطارات الطائرة، ما يحول دون إتمام الإقلاع.

وأضاف المصدر أنه تم إنزال ركاب الطائرة البالغين 134 راكبا إلى صالة الترانزيت وتوزيع وجبات عليهم طوال انتظارهم حتى تم إصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها.


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مصر 365

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