بالصور.. الجيش الثالث يضبط سيارة نقل بها 22 برميل مواد متفجرة في شمال سيناء
قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، انه أثناء قيام قوات الجيش الثالث الميدانى بتنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة ( أم قطف ) بالقسيمة تم الاشتباه فى إحدى سيارات النقل المحملة بمواد البناء (السن) وبتفتيشها عثر بداخلها على ( عدد “100″ إسطوانة حديدية تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة – عدد ” 119″ برميل بلاستيك يحتوى على حمض الكبريتيك – عدد “22″ برميل يحتوى على مادة شديدة الانفجار – عدد “22″ جركن تنر – عدد “22″ شيكارة بها مادة C4 شديدة الانفجار ) وضبط عدد (2) فرد من مستقلى السيارة.
أضاف المتحدث العسكرى فى بيان له اليوم الاثنين، انه تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.