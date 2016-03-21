شرطة الشارقة تستحدث مركز لإسعاد العاملين وذويهم

استحدثت القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز إسعاد العاملين انطلاقا من قناعتها بان الموارد البشرية هي السبيل الأوحد الذي ترقى به المؤسسة الى التميز المحلي والعالمي .

افتتح المركز العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة يرافقه عدد من القيادات الشرطية .

وصرح القائد العام لشرطة الشارقة بان السعادة هي اُسلوب عمل وحياة وأنهم يسعون لتطبيقه وفق نظم واليات ، مشيرا الى ان الدولة منذ قيامها وهي دولة سعادة تسعى الى ادخال البهجة الى نفوس ابنائها عبر توفير حياة كريمة تلبى فيها كافة الاحتياجات والمتطلبات من تعليم صحة وظيفة وزواج ومسكن وهي عملية تراكمية ونهج سنسير عليه لحياة اكثر سعادة .

وأضاف الجوانب الانسانية ركزنا عليها لتأمين كافة السبل بحيث يكون لها مردود إيجابي ولدينا خطط وبرامج مستقبلية .

وتابع ننشد ادخال البهجة على موظفينا لتكون حافز لهم ينعكس ايجابا على اُسلوب التعامل مع الموظفين .

ويهتم المركز بتقديم مجموعة من الخدمات للعاملين وذويهم اعتمادا على مجموعة الأنظمة والمبادرات المتميزة اضافة الى مبادرات وأنشطة وخدمات ريادية مستحدثة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

يهدف المركز الى توفير خدمات متنوعة للموظفين وترسيخ ودعمالتوازن المهني والاجتماعي والصخب للموظفين وتحقيق الرفاهية والسعادة للموظفين وزيادة الرضا الوظيفي لديهم .

ويقدم المركز جملة من الخدمات ابرزها خدمات الإقامة لتجديد وإصدار الإقامة وجواز السفر وتقديم خدمات مرورية لتجديد وإصدار رخص السواقة والمركبات ودفع المخالفات ودفع الفواتير الاستهلاكية ،اضافة الى الخدمات المصرفية والخدمات السياحية وخدمات تجديد وإصدار بطاقات التأمين الصحي والبطاقات الصحية وتسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتصديق الشهادات الخارجية وخدمات حجوزات السفر علاوة على الاستشارات القانونية والمالية وخدمات التأمين .

جدير بالذكر ان المركز هو نواة لمراكز اخرى سيتبعه افتتاح مراكز في الرمثا والمنطقة الشرقية وتحدث مدير الشرطة مع عدد من المتعاملين حول الخدمات المقدمة ،مطلعا على جانب مما يتمً توفيره.

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