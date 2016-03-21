مختبرات دبي تناقش القضايا المستجدة والخروج بحلول ابتكارية

انطلقت صباح اليوم مختبرات الإبداع لخطة دبي 2021 التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة للبيان أن الفعالية تستمر على مدار يومين وتتضمن 6 مختبرات إبداع هي مختبر حكومة السعادة، العائلة السعيدة، جيل يقرا، ماذا يوجد في حينا، صنع في القوز، النفايات موارد مهدورة.

وأضافت ميران أن مختبرات الإبداع ستكون مدخل رئيس لتقرير نبض دبي الذي سيصدر لاحقا وسيشمل مستوى تنفيذ خطة دبي 2021.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال مختبرات الإبداع مناقشة أهم القضايا الاستراتيجية المستجدة ومحاولة معالجتها والخروج بحلول ابتكارية من أجل تعزيز تنافسية الإمارة وتحقيق أهداف خطة دبي 2021.