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وزير النقل يبحث مع السفير الصيني مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك

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وزير النقل يبحث مع السفير الصيني مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك وزير النقل يبحث مع السفير الصيني مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك

الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل – أرشيفية

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، إلتقى مع سفير الصين في القاهرة وبحث معه التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك.

وأضاف “إبراهيم”، أن وزير النقل شرح للسفير الصيني أسباب توجه الوزارة إلى الاستثمار والتصنيع وعدم اللجوء إلى القروض إلا في الضرورة القصوى نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأن تحتاج إلى الاستفادة من الخبرة الصينية الكبيرة وأن العلاقة بين البلدين تسمح بشراكة استراتيجية في نقل التكنولوجيا والخبرة الصينية واستغلال الموادر الاقتصادية والبشرية المصرية، وأيضًا فتح أسواق جديدة في المنطقة انطلاقًا من مصر.

ومن جانبه تفهم السفير الصيني واحترم وجه نظر وزير النقل مقدرًا الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتطلعها إلى بناء قوي مستفيدة من الخبرة الصينية في الاستثمار والتصنيع المشترك وبعيدًاعن القروض والديون.

يذكر أن وزارة النقل كانت قد ألغت المفاوضات مع الصين بشأن إنشاء قطار السلام العاشر وقطار الاسكندرية ابوقير، وكذلك الرصيف متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية وتقوم الآن بتنفيذهم بتمويل ذاتي وتوفير أكثر من 50 مليار جنية كانوا قروضًا على موازنة الدولة، ولكن هناك مفاوضات حاليًا مع بعض الشركات الصينية لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بنظام الاستثمار قدره 25 مليار جنيه، وبالإضافة إلى استثمارات آخرى في مجال الطرق والكباري.

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