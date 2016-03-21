عطل فني يتسبب في تأخر طائرة متجهة إلى السعودية

تسبب عطل فني في إحدى طائرات الخطوط السعودية في تأخر إقلاعها لقرابة الثلاث ساعات بمطار القاهرة الدولي، تم استضافة الركاب بإحدى الصالات وتقديم المشروبات لهم لحين إصلاح العطل.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء استعداد قائد رحلة الخطوط السعودية للإقلاع من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة ، فوجئ قائدها بتعرضها لعطل فني بمجموعة الهيدروليك التي تتحكم في إطارات الطائرة، مما يحول دون إتمام الإقلاع.

واضافت المصادر تم إنزال ركاب الطائرة البالغين 134 راكبًا إلى صالة الترانزيت، وتوزيع وجبات عليهم طوال انتظارهم حتى تم إصلاح العطل، واستأنفت الطائرة رحلتها.