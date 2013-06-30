تألّقي بالتنّورة الضيّقة الكلاسيكيّة

لا شكّ بأنّ موضة التنّورة ذات الخصر العالي، والضيّقة عند الركبة، لا تبطل أبداً. فهذا التصميم الذي لطالما عرف بالـ Pencil بات موضة أساسيّة هذا الصيف، ولم يعد حكراً على المقابلات الرسميّة، بل بات أسلوباً يوميّاً معتمداً متميّزاً وفريداً.

تعدّ هذه التنّورة من القطع التي لا بدّ أن تدخل دولابك هذا الموسم، إذ إنّها تحتلّ الصدارة بألوانها وقصّاتها وثنياتها ونقوشها الرائعة التي طرحتها لك دور الأزياء المختلفة، مثل Burberry Prorsum وDolce & Gabbana وMcQ Alexander McQueen وMarc Jacobs وValentino وغيرها من العلامات الفاخرة.

نسّقي هذه التنورة مع قميص يتلاءم مع لونها وتصميمها، وتألّقي بها من الصباح وحتّى نهاية الليل. إنّها قطعة كلاسيكيّة، مثاليّة لمناسباتك كافة، مهما كانت راقية ومهمّة. تسوّقي من مجموعة واسعة من الخيارات المتوفّرة بين يديك، لتنتقي ما يليق بذوقك الرفيع ويزيد من تألّقك وروعتك. لا تنسي أن تنسّقي مع هذه التنّورة حذاء كلاسيكيّاً ذا كعب عالٍ، وإيّاكِ والتوجّه نحو الأحذية المسطّحة.