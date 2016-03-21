اليوم.. بدء تلقي طلبات حج القرعة وحتى 4 ابريل المقبل

تبدأ وزارة الداخلية اليوم الاثنين فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من اليوم وحتى يوم الإثنين الموافق الرابع من ابريل المقبل.

واعلنت الوزارة في بيان لها ان الطلبات تقدم خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية أو من خلال الموقع الالكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

على أن يتم التنبيه على مقدم الطلب انه سيتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامته الوارد ببطاقة الرقم القومى.