عقيلة صالح يبحث مع مبعوث البرلمان الأوروبى تشكيل حكومة الوفاق الليبية

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى بمدينة القبة بجيفان خابير نارت مبعوث البرلمان الأوروبى، عضو لجنة الدفاع، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات فى الشأن الليبى.

وصرح المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى فى بيان بأنه تم البحث بالتفصيل فى آخر المستجدات حول تشكيل حكومة الوفاق الوطنى والاجراءات التى اتخذت فى شأنها من خطوات بداية من جلسات الحوار إلى اعتماد الاتفاق السياسى داخل قبة مجلس النواب الليبى الفترة الماضية.

وأوضح أنه تم التطرق إلى التشكيلة الوزارية الأولى ودعوة المجلس الرئاسى إلى مجلس النواب بطبرق ومناقشته حول التشكيلة الوزارية الجديدة، وبرنامج عملها وتباين الأفكار التى برزت من أعضاء مجلس النواب وقبلها المجلس الرئاسى والعمل على معالجة الاختلاف ومحاولة التوفيق والاتفاق بين كل الكتل النيابية والمجلس الرئاسى للحكومة وبما يخدم الدولة الليبية فى المرحلة القادمة ويعزز الوفاق والاتفاق فى ليبيا.

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