"الإسكان" تستهدف زيادة ميزانية "المجتمعات العمرانية" لـ30 مليار جنيه

كشف الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، أنه من المتوقع زيادة ميزانية الهيئة للعام المالى المقبل لـ30 مليار جنيه بالمقارنة بالعام الجارى، نتيجة زيادة المشروعات التى تنفذها الوزارة.

وأضاف مازن حسن، لـ"اليوم السابع" أن معدل تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها الوزارة ، يسير بمعدل جيد.

وأشار إلى أنه تم البدء فى توصيل البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية كان قد رصد فى موازنته مبلغ 5 مليار جنيه لأعمال البنية الأساسية، بالإضافة لرصد مبالغ مالية أخرى لمشروعات مدينة العلمين ومدينة شرق بورسعيد وتوشكى الجديدة ومشروعات الاسكان القومى والمتوسط.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم رصد مبلغ لا يقل عن 2 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تعد خطة حاليا وذلك لإعادة إحلال وتجديد وصيانة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف التى استلمتها الهيئة من شركات المياه.

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