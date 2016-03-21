أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإسكان" تستهدف زيادة ميزانية "المجتمعات العمرانية" لـ30 مليار جنيه

Google+ Print
"الإسكان" تستهدف زيادة ميزانية "المجتمعات العمرانية" لـ30 مليار جنيه "الإسكان" تستهدف زيادة ميزانية "المجتمعات العمرانية" لـ30 مليار جنيه
كشف الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، أنه من المتوقع زيادة ميزانية الهيئة للعام المالى المقبل لـ30 مليار جنيه بالمقارنة بالعام الجارى، نتيجة زيادة المشروعات التى تنفذها الوزارة.

وأضاف مازن حسن، لـ"اليوم السابع" أن معدل تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها الوزارة ، يسير بمعدل جيد.

وأشار إلى أنه تم البدء فى توصيل البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية كان قد رصد فى موازنته مبلغ 5 مليار جنيه لأعمال البنية الأساسية، بالإضافة لرصد مبالغ مالية أخرى لمشروعات مدينة العلمين ومدينة شرق بورسعيد وتوشكى الجديدة ومشروعات الاسكان القومى والمتوسط.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم رصد مبلغ لا يقل عن 2 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تعد خطة حاليا وذلك لإعادة إحلال وتجديد وصيانة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف التى استلمتها الهيئة من شركات المياه.


>نائب وزير الإسكان: لم نستقر على رئيس "العاصمة الإدارية".. كمال فهمى: 5 شركات كبرى تنفذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 17 مليار جنيه.. والهيئة الهندسية انتهت من 80 % من الطريق الرئيسى
>

بالصور.. السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى وكامل الوزير 7ساعات.. الانتهاء من بناء 656ألف وحدة من الإسكان الاجتماعى خلال عام لمحدودى الدخل.. والمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تضم 12وزارة ومقر البرلمان والحكومة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365