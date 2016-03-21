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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية

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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية
يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية يليه لقاء النواب عن محافظة المنيا الثلاثاء، يعقبها أعضاء مجلس النواب عن محافظتى الجيزة والقاهرة كل محافظة منهم على مدار يومين فيما يتعلق بالقاهرة والجيزة.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إنه سيتم ترتيب هذه اللقاءات خاصة يومى الاثنين والثلاثاء أو الأربعاء فى الأسبوع وفق حلف اليمين للوزراء الجدد المنتظر أن يكون خلال الأسبوع الجارى.


>مصادر: رئيس الوزراء يعرض القائمة النهائية للوزراء الجدد غدا على السيسى
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