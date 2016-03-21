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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 46 تذكرة هيروين فى المنوفية

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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 46 تذكرة هيروين فى المنوفية ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 46 تذكرة هيروين فى المنوفية
تمكنت وحدة مباحث قويسنا بالمنوفية من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 46 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، بالقبض على "سعيد.ى.س" 20 عاما، "سالم.ه.س" 27 عاما، "محمود.ف.م" 38 عاما، و"فرج.س.م 27 عاما وبحوزتهم بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش محلى الصنع وأربع طلقات من ذات العيار و46 تذكره هيروين، وهاتفان محمول تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7069 جنح مركز قويسنا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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