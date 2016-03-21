زراعة 10آلاف فدان وإقامة مجتمعات جديدة ندوة اليوم بالوادى الجديد

تستهدف الندوة طلبة وطالبات المدرسة.>وتهدف إلى إلقاء الضوء على سعى الدولة لاستيعاب النمو الطبيعى للزيادة السكانية فى وادى النيل والدلتا بإقامة مشروعات عمرانية متكاملة ومنها مشروع زراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان والذى بدأت نواته بزراعة 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة وسيتم تبصير الحضور بأهداف المشروع ومحاور إدارة المياه الجوفية وجهود الدولة لتعظيم الإستفادة من مواردها وكذلك حث الشباب على تملك أراضى زراعية فى المناطق العمرانية الجديدة.

بالصور.. مركز إعلام الخارجة يعقد ورشة عمل عن المشكلة السكانية بالمحافظة