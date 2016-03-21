أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زراعة 10آلاف فدان وإقامة مجتمعات جديدة ندوة اليوم بالوادى الجديد

Google+ Print
زراعة 10آلاف فدان وإقامة مجتمعات جديدة ندوة اليوم بالوادى الجديد زراعة 10آلاف فدان وإقامة مجتمعات جديدة ندوة اليوم بالوادى الجديد
تستهدف الندوة طلبة وطالبات المدرسة.
>وتهدف إلى إلقاء الضوء على سعى الدولة لاستيعاب النمو الطبيعى للزيادة السكانية فى وادى النيل والدلتا بإقامة مشروعات عمرانية متكاملة ومنها مشروع زراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان والذى بدأت نواته بزراعة 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة وسيتم تبصير الحضور بأهداف المشروع ومحاور إدارة المياه الجوفية وجهود الدولة لتعظيم الإستفادة من مواردها وكذلك حث الشباب على تملك أراضى زراعية فى المناطق العمرانية الجديدة.

بالصور.. مركز إعلام الخارجة يعقد ورشة عمل عن المشكلة السكانية بالمحافظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365