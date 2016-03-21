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مدرب الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى: تمويلنا ذاتى ونطالب بدعم الدولة

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مدرب الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى: تمويلنا ذاتى ونطالب بدعم الدولة مدرب الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى: تمويلنا ذاتى ونطالب بدعم الدولة
أكد محمد عبد الله، مدرب الفريق الذى مَثَّلَ مؤخرًا بطولة العالم للعبة الدفاع عن النفس الـ"مواى تاى" بتايلاند، وحصلت مصر على 4 ميداليات ذهبية واثنتين فضيتين، فى أول تصريحات له، أنه لا توجد أى جهة فى مصر تدعم الفريق، وأن تمويلهم ذاتى ويتحمل أولياء الأمور تكلفة جزء كبير من مصروفات سفر أبنائهم مطالبا بتوفير دعم لهم من الدولة.

وأضاف المدرب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" من تايلاند، أن الفريق المصرى استعد جيدًا قبل البطولة، حيث خضع الـ6 أطفال المشاركين لتدريبات مكثفة بساحة القوات المسلحة بالإسكندرية، مؤكّدًا أن هذه ليست البطولة الأولى التى يشارك فيها الفريق ويحصل على مراكز عليا، ولكن لا يحصل الفريق على تكريم أو دعم من الدولة.

وأشار إلى أن عددا من الصعوبات واجهت الفريق، حيث أن ارتفاع أدى إلى ارتفاع سعر تذكرة السفر، وصعوبة استخراج التأشيرات للأطفال المشاركين نظرًا لضعف الإمكانيات.

وقال إن الأطفال الذين كُرِّموا، من أبناء الإسكندرية، وكفر الدوار، وهم أحمد سامح محمد عادل، ومنة الله محمد، ومحمد أحمد عزت، وأحمد على الشريف، وجميعهم حصلوا على ميداليات ذهبية، وبالنسبة للبطلين الحاصلين على ميداليتين فضيتين فهما محمد أيمن، وإسلام السيد مرسى، مؤكّدًا أن السلام الوطنى المصرى عُزِفَ 4 مرات بالبطولة أمام 53 دولة مشاركة.

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (1)

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (2)

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (3)

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (4)

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (5)

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (6)

الطفل المصرى المتفوق على الإسرائيلى (7)


>بالفيديو والصور..لحظة فوز البطل المصرى على إسرائيلى وروسى ببطولة الـ"مواى تاى" القتالية فى تايلاند ورفع علم مصر.. والمدرب: حصلنا على 4 ميداليات ذهبية وفضيتين..وأناشد وزير الرياضة استقبالنا بالمطار غدا

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مصر 365

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