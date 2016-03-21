اليوم.. انطلاق فاعليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

تنطلق اليوم فاعليات معرض مكتبة الاسكندرية الدولى للكتاب، حيث يقدم المعرض الذى يقام فى الفترة من 21 مارس حتى 3 إبريل هذا العام يقدم 120 حدثا ثقافيا ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية.

ويقول الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام علىمعرض الكتاب أن شعار المعرض هذا العام هو "اقرأ.. أعرف" ولذلك جاء البرنامج على محاور تشمل: القراءة، الكتاب، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة، والجوائز، ومشوار الإبداع الجميل لعدد من المبدعين، والتنمية البشرية وغيرها.

>وأضاف أنها كلها عناصر رئيسية تميز معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب هذا العام كل من السعودية الذى يشارك فيه من خارج مصر كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكويت، وإسبانيا.

كما يشارك المعرض هذا العام فى الاحتفال بمرور 400 عام على وفاة الكاتب العالمى شكسبير حيث يخصص ورشة عمل "كلنا سوا" لعرض أعمال الكاتب الكبير، وورشة أخرى عن الكتب المصورة تعرض لأهم كتب صدرت عن شكسبير وأعماله.

ويقول حسام عبد القادر؛ المشرف على النشاط الثقافى للمعرض، أن المعرض يحتفل هذا العام باليوم العالمى للمياه وذلك يوم 22 مارس بالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة الإسكندرية من خلال مؤتمر دولى بمشاركة خبراء فى المياه والصرف والمجلس القومى للمرأة، ويهدف إلى أهمية الحفاظ على المياه وتقديم طرق ونصائح للترشيد من استخدام المياه للمواطنين.

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